Kickern, Cocktails, Klassik Diese Events finden an Silvester im Kreis Mettmann statt

Wer an Silvester zuhause feiert und dafür noch auf der Suche nach den richtigen Getränken ist, wird womöglich bei „My Cocktail Taxi“ fündig. Der Caterer bietet an Silvester zwischen 17 und 21 Uhr auch im Kreis Mettmann Cocktails an. Eine Vorbestellung per Telefon (02129-3609375) oder im Internet (www.mycocktailtaxi.de) ist aber notwendig, ab vier Cocktails wird nach Hause geliefert.