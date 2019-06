Hilden : Silke Liesenkloß leitet jetzt die Bücherei

Hilden Mehr als zehn Kandidaten hatten sich beworben, nur zwei waren interessant. Die 46-Jährige hat das Rennen gemacht.

2016 wurde die kleine Stadtbücherei Hilden zur „Bücherei des Jahres“ von ganz Deutschland gewählt vor zahlreichen Landes- und Universitätsbibliotheken, die in einer ganz anderen Liga spielen. Mehr geht eigentlich nicht: Das sieht auch Silke Liesenkloß so: „Die Herausforderung ist, dieses hohe Niveau zu halten. Das Team ist sehr innovationsfreudig und hat schon vieles umgesetzt, worüber in anderen Stadtbibliotheken erst nachgedacht wird.“

Beispielsweise „Makerspace“: Das ist bereits eine Bewegung. Menschen finden sich zusammen, um etwas auszuprobieren und sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Etwa eine Virtual-Reality-Brille. Damit können Nutzer in ganz neue digitale Welten eintauchen. „HilGoesCrafting“ im September vergangenen Jahres war eine gelungene Premiere. Der Lese-Saal verwandelte sich in ein Zukunftslabor. Man/frau konnte einen 3D-Druck-Führerschein machen, kreativ nähen und plotten oder Ozobots, kleine Roboter, programmieren. Mit 260 Besuchern war der Kreativtag ein großer Erfolg. Im Mai hat die Bücherei ihren Kunden wieder etwas Neues vorgestellt: Bookii. Das sind Hörstifte. Kinder fahren damit über ein Buch und Bookii liest ihnen den Text vor oder nimmt ihn auf. Im November ist ein Krimi-Dinner für Erwachsene und ein Escape-Game für Jugendliche geplant.

Bücher gibt es nach wie vor in der Bibliothek, aber eher immer weniger. Dafür wächst der Bestand der Online-Medien von Jahr zu Jahr. Heute sind es Tonies, Tiptoi, Nintendo & Co, die Kinder und Jugendliche in die Bibliothek ziehen. Viele Schüler und Flüchtlinge lernen in der sehr gut ausgestatteten Stadtbücherei mit ihren gemütlichen Ecken, nutzen den Gratis-Internet-Zugang und das freie Wlan.