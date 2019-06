Kultur : Silke Glaser tritt Nachfolge von Thomas Volkenstein an

Die Vakanz im Leitungsteam der Musikschule ist vorüber: Silke Glaser ist ab sofort stellvertretende Musikschulleiterin.

Silke Glaser ist in Solingen geboren worden und in Hilden aufgewachsen. Heute lebt sie in Köln. Silke Glaser spielt seit 1975 Querflöte, damals hat sie an der noch jungen Musikschule Hilden (MSH) Unterricht genommen. Seit 1983 arbeitet sie selbst als Dozentin bei der MSH. Zuletzt war sie Fachbereichs-Koordinatorin Querflöte und leitete das Querflöten-Quartett. Seit 2011 arbeitet sie in der Verwaltung der MSH und kümmert sich als Koordinatorin um das JeKits-Projekt an den Hildener Grundschulen. „Ich freue mich darauf, Kultur in Hilden mitzugestalten“, sagt sie. Musik sei für sie eine Sprache, differenziert Gefühle auszudrücken. „Das Tolle ist, dass wir diese Sprache lehren dürfen“, sagt Silke Glaser.