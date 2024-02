Kultur in Hilden Junge Hildenerin gewinnt Vorlesewettbewerb

Hilden · Wer hatte sein Lampenfieber am besten im Griff? Eine Schülerin aus Hilden! Charlotte Waldinger gewann die erste Runde des 65. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels. Sie nimmt nun am Regionalentscheid in Düsseldorf teil.

12.02.2024 , 11:07 Uhr

Charlotte Waldinger gewann den Vorlesewettbewerb im Südkreis. Foto: Stadt Hilden

Eine junge Hildenerin überzeugte die Jury beim Vorlesewettbewerb der Städte aus dem Kreis-Süden. Charlotte Waldinger setzte sich unter 16 Teilnehmern aus Haan, Hilden, Langenfeld und Monheim durch und qualifizierte sich damit für den Regionalentscheid in Düsseldorf. Jeder Schüler stellte dem Publikum zunächst sein Lieblingsbuch vor und las daraus eine Passage. Von Jugendlichen, die auf einer Insel strandeten, über Pinguine auf der Arche, den Geheimnissen des Universums bis hin zu einem Weihnachtsschwein war alles dabei. Die Jury, bestehend aus Vertretern der Bibliotheken Hilden, Haan und Monheim sowie des Jugendparlaments Hilden, hatte es nicht leicht, die fünf Besten auszuwählen und ins Finale einziehen zu lassen. Dort wurde es dann etwas schwieriger. Es galt, aus dem Buch „Rocky Beach Crimes. Tödliche Törtchen“ von Kari Erlhoff vorzulesen. Alle Leser taten sich bei den englischsprachigen Namen schwer. „Aber da liegt eben die Herausforderung“, meinte Organisatorin Stefanie Gundelach, die in der Stadtbibliothek Hilden für das Jugendangebot zuständig ist. Auch für die Vorleser, die sich hinter Charlotte Waldinger platzierten, sollte sich die Teilnahme am Wettbewerb am Ende gelohnt haben: Alle bekamen eine Urkunde und ein Buchgeschenk für ihre Leistung. Zum Hintergrund: Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben.

(RP)