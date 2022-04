7 Fakten zu Ei und Huhn in Hilden : Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn

Bauer Bernhard Möller betreibt in der Elb den einzigen Geflügelhof in Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Diese Woche ist Ostern, deshalb steht unser „7 Fakten“-Format unter dem Motto „Alles rund um Ei und Huhn“. Wo legen Hühner in Hilden noch ihre Eier? Welches Ei erkennt man nur von oben?

1) Geflügelhof Der Familienbetrieb von Heidrun und Bernhard Möller in der Elb ist der einzige Hühnerhof der Stadt. Die hier gelegten Eier werden ausschließlich auf Hildener Wochenmärkten verkauft. 99 Prozent der Käufer sind Stammkunden, manchmal bereits in der dritten Generation. Die Hennen kommen im Alter von 16 bis 17 Wochen auf den Hof. Bernhard Möller gibt ihnen vier Wochen Zeit zur Eingewöhnung: „Die Tiere müssen unter anderem erst lernen, die Eier ins Nest zu legen.“ Das ist mit Kunstrasen ausgelegt (wegen der Hygiene) und wird von Zeit zu Zeit automatisch „geräumt“. Die Eier kullern dann auf ein Transportband. Nach etwa 90 Lebenswochen und rund 280 Eiern landet das Freilandhuhn (10.000 Quadratmeter großer Auslauf, vom Spazierweg am Elbsee gut einsehbar) im Suppentopf. Nach etwa 60 Lebenswochen gibt es eine Legepause wegen der Mauser. Zwei bis drei Tage alt sind die Eier, wenn sie auf die Hildener Wochenmärkte oder in die kleine „Eierbude“ (Selbstbedienung) an der Hofeinfahrt kommen. Insgesamt 4200 Hühner leben auf dem Hof am Elbsee.

Aus der Luft ist das „Ei“ an der Gerresheimer Straße gut zu erkennen. Foto: Google

2) Kreisverkehr Für die Hildener ist jede weitere Wegbeschreibung überflüssig, wenn vom „Aldi-Ei“ die Rede ist. Seit seiner Fertigstellung Ende der 90er-Jahre verbindet der Kreisverkehr in ovaler Form Gerresheimer Straße, Auf dem Sand, Mozart- und Stockshausstraße. Durch die ovale Form und den angrenzenden Lebensmittel-Discounter bürgerte sich die Bezeichnung „Aldi-Ei“ in Windeseile ein – aus der Vogelperspektive ist das Ei sehr gut zu erkennen. Vor dem Bau ereigneten sich an den verschiedenen Einmündungen rund 40 Unfälle pro Jahr, seitdem sind es höchstens noch zehn. Denn die meisten Autos fahren eher langsam in den Kreisverkehr ein – auch deshalb, weil die gegenüberliegende Seite nicht zu sehen ist. Bewusst legte die Stadt mehrere begrünte Hügel im Inneren des Ovals an. Im Frühjahr sorgen die Gärtner des Grünflächenamtes dafür, dass sich diese Hügel in ein Blumenmeer verwandeln.

Bereits 1965 wird der Hahn auf der Reformationskirche repariert. Foto: Stadtarchiv Hilden

3) Ganz oben Nein, dieses Huhn legt keine Eier und ist eigentlich auch ein Hahn: Hoch oben auf der Reformationskirche thront der Vogel über dem alten Markt und der Innenstadt. Wie lange er dort schon über Hilden wacht, ist unklar. Wahrscheinlich seit dem Mittelalter. In den Körper des Hahns ist eingestanzt zu lesen, dass er im Jahr 1766 erneuert wurde: „Renovatum AO 1766. Ich krähe nicht, doch zeige ich den Wind, zu Hilden auf dem Kirchturm man mich find’t“. Wind und Wetter hatten dem Kirchturmhahn der Reformationskirche in den folgenden Jahren zugesetzt. Die Vergoldung war abgeblättert, der gusseiserne Kern zum Teil freigelegt. Überdies hatte der Hahn ein Bein verloren. Der Malerbetrieb Norbert Lambracht bot 2005 seine Hilfe an und spendete eine Sanierung. Der Sinn eines Kirchturmhahns geht auf die biblische Erzählung zurück. Jesus prophezeite seinem Jünger Petrus: „Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten.“ Seitdem steht der Hahn auf den Kirchtürmen dafür, dass die Kirche ihren Herrn nicht verleugnen darf.

4) Abenteuer Ob zuerst das Ei oder das Huhn da war, diese Frage kann hier auch nicht beantwortet werden – aber viele andere zum Thema Huhn und Ei. Auf dem Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße leben mehrere Hühner. Die jungen Besucher können ihr Verhalten beobachten und die Tiere füttern. Ganz Mutige holen das Ei aus dem Stall, das später dann auch zubereitet wird.

Die Stadt hat am Aldi-Ei Osterglocken gepflanzt, die jedes Jahr aufs Neue blühen. Foto: Zelger, Thomas

5) Pandemie-Hühner Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen nicht nur die Liebe zu einem Hund geweckt, sondern auch zu gefederten Zweibeinern: „Wie wir feststellen können, gibt es aktuell auch einen Trend zum Federvieh. Und wer Platz in seinem Garten hat, der richtet schon mal gern einen Hühnerstall ein. Denn es macht Spaß, die Tiere nach einem stressigen Tag zu beobachten. Sie holen einen wunderbar runter“, sagt Erik Rüttgers, Sprecher des Hildener Rassegeflügelzuchtvereins Fauna von 1895 und engagierter Züchter von Hühnern und Tauben. Er besitzt 30 Hühner der Rasse Zwerg-Bielefelder-Kennhühner und 70 Tauben der Rasse Dänische Tümmler, die relativ selten sind. Wer in die Hühnerhaltung einsteigen will, muss nicht allzu viel Geld für sein Eier legendes Hobby aufbringen. Lediglich beim Stall: Hühner mögen es geschützt, samt Auslauf muss, je nach eigenen handwerklichen Fähigkeiten, mit einem etwas größeren Betrag kalkuliert werden. Ansonsten bleiben die Kosten überschaubar. „Bei drei bis vier Hühnern sollte man pro Jahr für Futter, Legenester, Impfungen, Medikamente und Tierseuchenkasse mit rund 200 Euro rechnen“, erklärt Erik Rüttgers. Bei der Haltung im eigenen Garten sollte um des lieben Friedens mit den Nachbarn willen auf die Anschaffung eines Hahns verzichtet werden.

Eierkippen gehört für viele Familien zu ihrer Ostertradition. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

6) Eierkippen Beim Eierkippen erhält jeder Teilnehmer ein hartgekochtes Osterei und klopft es mit der spitzen Seite gegen das Ei eines Gegenspielers. Wer verliert, gibt sein Ei ab. Früher gehörte das öffentliche Eierkippen in vielen Gemeinden zur Osterzeit dazu. Im Familienkreis hier und da noch üblich, ist der Brauch in der Öffentlichkeit allerdings vom Aussterben bedroht. In Winningen an der Mosel gibt es ihn noch, in Idstein und in Rengsdorf und auch im bergischen Remscheid. Vielerorts ist er aber bereits verschwunden. Die Aule Mettmanner hatten den Brauch in den 90er-Jahren wiederbelebt. Wegen Corona musste das Eierkippen jedoch in den vergangenen Jahren ausfallen.