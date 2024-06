Sieben Fakten zum Hilden-Clean-Team Sie räumen ehrenamtlich Hilden auf

Im Prinzip natürlich schon. Allerdings gibt es Bereiche, die nicht in kommunale Verantwortung fallen – so etwa Landes- und Bundesstraßen (Straßen NRW), Bahnanlagen oder auch Gewässer. Laut Jürgen Dewes findet in manchen Gebieten Hildens keine Entsorgung statt. Er nennt stadtnahe Wälder wie die Lodenheide und Flächen rund um die Ohligser Heide. Auch die Bahn halte ihr Gelände, insbesondere Bahndämme, nicht konsequent sauber. Dewes moniert, dass die Zuständigkeit bei Flüssen gesetzlich überhaupt nicht geregelt sei: „Wir wissen vom BRW (Bergisch-Rheinischer Wasserverband), dass sie nichts machen.“ Nicht von ungefähr haben sich in der Region Müllsammelinitiativen oft entlang des Rheins entwickelt und mit großen Aktionen auf dem Fluss für Aufmerksamkeit gesorgt – so die Kölner „K.R.A.K.E.“ und das Düsseldorfer „RhineCleanUp“. Dewes: „Gerade in Städten, die an Flüssen liegen, haben die Leute das Bewusstsein entwickelt: Wenn etwas im Wasser landet, landet es irgendwann auch in den Weltmeeren. Bei Flüssen fragt keiner: Warum macht ihr das, nicht die Stadt?“ Für die „Kippen-Wochen“ hat „RhineCleanUp“ eine Kippensäule nach Hilden ausgeliehen, in der die „gesammelten Werke“ auf dem Marktplatz präsentiert wurden.