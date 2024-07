Ausflugstipps in den Ferien Sieben außergewöhnliche Museen in der Region

Das Laurel & Hardy-Museum im Walder Kotten in Solingen ist im vergangenen Jahr 30 geworden. Wolfgang Günther und seine Frau Vera teilen die Liebe zu Stummfilmen und vor allem zu Stan Laurel und Oliver Hardy. Zusammen haben sie gesammelt und 1990 in Privaträumen ihr erstes Museum eingerichtet. Nach einer Pause, einem Umzug und der Suche nach einem geeigneten Platz landete das Paar mit dem Laurel & Hardy-Museum im Walder Kotten an der Locher Straße – vor jetzt 20 Jahren. Insgesamt gibt es drei Museen dieser Art auf der Welt: „„Eines ist in Ulverston in England, wo Stan Laurel geboren wurde. Eines ist in Harlem im US-Bundesstaat Georgia, wo Oliver Hardy geboren wurde. Und ein Museum ist in Solingen, wo ich geboren wurde“, sagt Wolfgang Günther schmunzelnd. Ins Museum der Filmgrößen geht niemand nur, um unzählige Stan- und Olli-Figuren in allen Größen oder urige Spielzeuge mit den beiden als Figuren dabei anzugucken oder wahnsinnig viele Poster zu bestaunen. Hier geht man hin, um mit Wolfgang Günther in Erinnerungen zu schwelgen – zum Beispiel an Freitage, wenn in den Siebzigerjahren regelmäßig „Dick und Doof“ im deutschen Fernsehen lief. Oder man hört sich Geschichten über die Karriere von Stan Laurel und Oliver Hardy im Detail an. Und natürlich gibt es jede Menge Filme der beiden zu sehen. In 24 gemeinsamen Jahren haben Stan und Olli immerhin 106 Filme zusammen gedreht. Und Wolfgang Günther kann sie alle zeigen – heute digital und nicht mehr von der Rolle. Laurel & Hardy-Museum, Locher Straße 17, Solingen. Öffnungszeiten Samstag und Sonntag, 12-17 Uhr.