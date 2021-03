Kreis Mettmann : Sie wollen für die SPD in den Bundestag

Sie wollen für die SPD in den Bundestag

Bei der Auszählung der Briefwahlen bekamen beide SPD-Kandidierenden im Kreis Mettmann überzeugende Ergebnisse, sagt Günter Freitag, SPD-Geschäftsführer für Düsseldorf und den Kreis Mettmann. Im Wahlkreis Mettmann I errang der Monheimer Christian Steinacker 83,1 Prozent der Stimmen, im Wahlkreis Mettmann II konnte die amtierende Staatsekretärin Kerstin Griese 94,0 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die SPD hatte sich entschieden, wegen der Pandemie auf eine Versammlung zur Aufstellung in einem Saal mit über hundert Menschen zu verzichten. Stattdessen hatte die Partei am 11. März zu einer Videoschalte eingeladen, bevor die Mitglieder dann per Briefwahl über ihre Kandidaten für die Bundestagswahl abstimmen knnten.