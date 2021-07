Hilden/Haan : Sie verstärken die Polizei

Hilden/Haan 54 Kommissaranwärter verstärken ab sofort die Polizei in Hilden, Haan und den anderen Städten im Kreis Mettmann. Sie erleben in den kommenden Wochen den Alltag auf der Wache.

Am Montag haben sie ihr erstes Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung begonnen. Polizeidirektor Thomas Decken, Leiter der Direktion „Gefahrenabwehr/Einsatz“ begrüßte sie am Zentralgebäude der Kreispolizeibehörde am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann. An diesem Dienstag schwärmen sie in die Polizeiwachen der kreisangehörigen Städte aus. Bereits in der vergangenen Woche ging es für die angehenden Polizisten mit einer Einführungs- und Organisationswoche los.