Wir sorgen für... : Die schönsten Momente im Leben

Freud und Leid: Julia Dickoff und Stefanie Johannes kümmern sich um Hochzeiten, Geburten, aber auch um Sterbefälle.

Freud und Leid, der Anfang und das Ende – nur an wenigen Orten liegt beides so nah beieinander wie im Standesamt. „Vor einigen Tage saß ein zwei Meter großer Mann mit seinem gerade erst geborenen Kind im Flur“, erzählt Julia Dickoff. „Als ich ihm zur Geburt gratuliert habe, hat er vor Freude geweint“, sagt die 32 Jahre alte Standesbeamtin. Neben dem Mann saß ein Bestatter, der einen Sterbefall mitteilen wollte. Beides gehört zum Alltag von Julia Dickoff und Stefanie Johannes. Mit zwei weiteren Kollegen stellen die beiden das Team des Hildener Standesamtes.

Julia Dickoff und Stefanie Johannes lieben ihre Arbeit. „Die schönen Momente überwiegen“, sagt Stefanie Johannes. Sie ist erst seit Februar in Hilden an Bord, kennt die Arbeit aber bereits aus ihrer Zeit im Standesamt in Leichlingen. „Ich bin Hildenerin und wollte immer schon hier in meiner Heimat arbeiten – und als ich im Urlaub mal wieder bei den Stellenanzeigen der Stadt vorbeigeschaut habe, war dort die Stelle ausgeschrieben“, erinnert sich die 51-Jährige. Sie hat sich sofort nach der Rückkehr beworben. Und jetzt hat sie ihren Traumjob, sagt sie mit glänzenden Augen. „Ich habe 15 Jahre auf diese Möglichkeit gewartet.“