Viele Jahre in der Kommunalpolitik engagiert : Veteranen des Bürgerparlaments

Viele Jahre in der Kommunalpolitik engagiert

Geburtstagsfeier zum zehnjährigen Bestehen des Grünen-Ortsvereins Hilden am 23. November 1990. Susanne Vogel (mit Brille) steht in der Mitte. Foto: RP Archiv

Hilden Bürgermeisterin Birgit Alkenings hat 38 Lokalpolitiker geehrt, die sich seit Jahren für die Stadt einsetzen – ehrenamtlich. Am längsten sind Hans-Werner Schneller, Ludger Reffgen und Susanne Vogel dabei.

Alle fünf Jahre wählen die Bürger den Stadtrat. Er – und nicht etwa die Bürgermeisterin – entscheidet über alle wichtigen Fragen der Gemeinde. Etwa wofür die Kommune das Geld ihrer Bürger ausgibt und wofür nicht. Für die rund 100 Stadtverordneten und sachkundigen Bürger bedeutet das viel Arbeit. Sie müssen dicke Beschlussvorlagen durcharbeiten, sich in ihrer Fraktion abstimmen und mitunter stundenlange Sitzungen im Plenum durchstehen. Lokalpolitiker bekommen eine Aufwandsentschädigung. Sie entschädigt für den tatsächlichen Aufwand an Mühe und Zeit bei weitem nicht. Die Arbeit im Kommunalparlament ist ein Ehrenamt. Dafür hat Bürgermeisterin Birgit Alkenings jetzt 38 Lokalpolitikern gedankt und eine Ehrengabe überreicht: „Sie setzen sich in ihrer Freizeit für das Wohl der Stadt und ihrer Bürger ein. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung.“