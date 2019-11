Hilden : Sie sind ausgezeichnete Vorleser

Ingrid Tödtmann und Faraj Younan mit der Deutsch-Arabische Vorlesestunde den dritten Platz beim Lesepreis belegt.

Der eitle Land-Hahn ist neu in der Stadt und grüßt mit einem zeitlich sehr frühen und stimmlich kräftigem „Kikeriki“. Für Esel, Maus und Hund klingt das fremd, wo sie sich doch lieber in „I-A“, „Piep“ und „Wau“ verständigen.

Wie dieses Sprach-Dilemma im Bilderbuch von Lena Hesse ausgeht, kann man nachblättern. Noch schöner aber ist: Zuhören! Besonders wenn zwei so tolle Vorleser, Ingrid Tödtmann und Faraj Younan ein Buch vorstellen. Die eine in deutscher Sprache, der andere auf Arabisch. Übersetzt heißt Kikeriki übrigens Kukukuk. Diesen zwei engagierten Menschen in der Stadtbücherei zu lauschen, macht klar, warum sie gerade den dritten Preis für „Herausragendes individuelles Engagement von der PwC-Stiftung Jugend-Bildung-Kultur“ im Rahmen des Deutschen Lesepreises 2019 erhielten.