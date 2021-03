Hilden : Sie sammeln bei Instagram fürs Kinderheim

Yalcin Tüfekci (l.) und Maurice Nejmaoui haben Ostertüten für die Mädchen und Jungen im Evangelischen Kinderheim gepackt. In den sozialen Netzwerken haben sie viel Untersützung für ihren Aufruf gefunden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die beiden Langenfelder Yalcin Tüfekci und sein Freund Maurice Nejmaoui haben schon fast 4000 Euro für die Hildener Einrichtung gesammelt. Heimleiter Oliver Köchers, sein Team und die Kinder freuen sich sehr.

In pandemischen Zeiten, in denen ein Lockdown-Jo-Jo manche Menschen in resignative Passivität drängt, gibt es aber doch auch bemerkenswerte Aktionen menschlicher Anteilnahme. So kann sich derzeit das Evangelische Kinderheim an der Lievenstraße über eine außergewöhnliche Spenden-Initiative freuen.

Zwei junge Männer aus Langenfeld, Yalcin Tüfekci und sein Freund Maurice Nejmaoui, rufen derzeit über Instagram zu Spenden für die Hildener Kindereinrichtung auf. Einfach, um den Kindern, und nicht zu vergessen dem Team, zu Ostern eine Freude zu machen. Dazu sind Tüfekci, der Betriebswirtschaftslehre studiert und derzeit bei der Post jobbt, und Nejmaoui, der an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität ein Wirtschaftsrecht-Studium absolviert, zunächst privat in Vorleistung getreten und haben 200 Oster-Überraschungstüten zusammengestellt.

Info Eine der ältesten Sozialeinrichtungen Das Evangelische Kinderheim an der Lievenstraße wurde 1918 gegründet und ist eine der ältesten Sozialeinrichtungen Hildens. Das Heim hat 24 Plätze und wird regelmäßig von den Jugendämtern im Kreis Mettmann, Düsseldorf, Wuppertal und Solingen belegt. Es hat viele Unterstützer.

Weitere Spenden, die über Instagram generiert werden konnten, kratzen bereits an der 4000-Euro-Marke. „Hinzu kommt, dass einzelne Unternehmen wie etwa die Hildener Konditorei Aminas Tortenwelt Sachspenden in Form von zwei aufwändigen Oster-Torten bereitstellen“, sagt Tüfekci. „Diese Spendenaktion überrascht uns nicht nur, sondern freut uns auch sehr, da die Kinder mitunter stark unter den Corona-Beschränkungen zu leiden haben, nicht zuletzt weil auch die gewohnten Ferienfreizeiten zu Ostern nicht stattfinden konnten“, erklärt Oliver Köchers, seit dem plötzlichen Tod von Hans Werner Delcuve Mitte Januar neuer Einrichtungsleiter. Über Spenden würde nicht nur die traditionelle Woche am Meer finanziert, sondern auch zahlreiche Spielmaterialien, für die der reguläre Etat nicht ausreichen würde. „Da sind wir froh, dass es auch auf unserer Homepage einen Spenden-Button gibt“, sagt Köchers.

Er lobt, dass die beiden Spenden-Aktivisten mit ihrer Oster-Tüte auch das Wohl des Teams im Auge hatten. Denn seine 18 pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden mit ihrem Engagement, die eine 24-Stunden-Betreuung an sieben Tagen in der Woche und an 365 Tagen im Jahr gewährleistet, Irres leisten. In dem Heim, das auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken kann, gibt es zwei Regelgruppen für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren sowie eine Gruppe für Betreutes Wohnen, deren Mitglieder zwischen 18 und 24 Jahre alt sind.

Den Anlass für die Spenden-Aktion von Tüfekci, der türkische Wurzeln hat, und Nejmaoui, dessen Vater aus Tunesien stammt, war eine Erkrankung von Tüfekcis Mutter, die als Erzieherin in einer Langenfelder Kita arbeitet, und von den Kindern sehr viel Anteilnahme erfahren hatte. Sich für diese zu bedanken, war für die Tüfekcis ein wichtiges Anliegen und zugleich der Startschuss für das erste Spenden-Projekt, dessen Erlös damals zunächst an eine Langenfelder Kindertageseinrichtung floss.