Personalie in Hilden : Sie ist die neue Leiterin der Bücherei

Marina Rabe leitet seit kurzem die Hildener Stadtbücherei. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Marina Rabe leitet seit kurzem die Stadtbücherei Hilden. Die 26-Jährige arbeitet seit 2021 in Hilden und möchte die Digitalisierung weiter voran treiben. Sie folgt auf Silke Liesenkloß, die im Dezember völlig unerwartet gestorben ist.

Das Datum 1. April verbindet Marina Rabe weniger Scherze, die in die Irre führen, sondern eher mit Karriereschritte, die steil nach oben führen. Am 1. April 2021 wurde die Bibliothekarin, die 2019 an der TH Köln ihr Bachelor-Examen in Bibliothekswissenschaft abgelegt hat, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Hilden. Exakt ein Jahr später übernimmt die 26-Jährige, die berufsbegleitend noch für ihren MALIS (Master in library and information science) studiert, die Leitungsstelle, die durch den völlig unerwarteten Tod von Silke Liesenkloß im Dezember plötzlich vakant geworden war.

„Vor mir aus hätte es nicht so schnell gehen müssen, aber die Arbeitsatmosphäre mit dem Team, mit dem ich mich großartig verstehe, und auch das Kulturamt haben mich so bestärkt, dass ich mich nach einer kurzen Bedenkzeit für die Bewerbung entschieden habe“, sagt Rabe, die jeden Tag von ihrem Wohnort in Rösrath rund 50 Kilometer nach Hilden kommt. „Bereits als Stellvertreterin war es mir der Job wert, und zugegebenermaßen fahre ich tatsächlich gern Auto.“

Info Häufige Umzüge seit der Bücherei-Gründung Zwölf Mal wechselt die Bücherei in hundert Jahren das Gebäude und den Standort. 1913 eröffnet die Volksbibliothek im Hintergebäude der Schule Schulstraße. Noch im gleichen Jahr zieht sie in das Haus Marktstraße 5 um. Ab Juni 1924 ist die Bücherei in einem Zimmer der evangelischen Schule an der Walder Straße untergebracht. Von 1930 bis 1945 haust die Stadtbücherei im Keller des damaligen Helmholtz-Gymnasiums an der Gerresheimer Straße 20. 1962 befindet sich die Bücherei im Haus Mittelstraße 44 (dort hatte die NSDAP ihr Hauptquartier) und 46 (ehemalige Commerzbank). 1972 zieht die Bücherei in das Kulturamtsgebäude an der Mettmanner Straße. 1976 ist sie in der ehemaligen Sparkasse an der Bismarckstraße. Am 15. Januar 1994 öffnet der Neubau am Nove-Mesto-Platz.

Das aktuelle Angebot der Bücherei, die während der Corona-Pandemie zahlreiche Beschränkungen und demzufolge auch zurückgegangene Ausleihzahlen verkraften musste, sieht Rabe sehr gut aufgestellt, wenngleich es immer Möglichkeiten zu Verbesserungen gibt. So hatte sie die Lieferung eines neuen Kassenautomaten angestoßen, die jetzt erfolgt ist. Zudem treibt sie Entwicklungen voran, die die Nutzerinnen und Nutzer auf den ersten Blick nicht mitbekommen, den Service der Stadtbücherei jedoch ungemein verbessern.

So geht es beispielsweise um die Neustrukturierung des QM-Systems, was für Qualitätsmanagement steht. „Es ist mir wichtig, alle Arbeitsvorgänge als standardisierte Prozesse zu definieren, was Neulinge oder Vertretungen den Einstieg in die Abläufe enorm erleichtert“, sagt die technikaffine Rabe, die die Digitalisierung auf verschiedenen Ebenen vorantreiben möchte. „Das fängt bei den Jüngsten mit den Tonies an, es muss nur eine Figur wie Arielle oder Simba auf die Box gesteckt werden, und schon wird die entsprechende Geschichte erzählt, die sind einfach der Renner und, obwohl wir 300 davon haben, sind sie schnell vergriffen“, so Rabe.

Zum Bereich Digitales zählt auch die Bibnet-Onleihe, die den Download von Hörbüchern, E-Books, Musik und Videos ermöglicht. Auch die „LiveLessons“, zuletzt am 5. April mit Bärbel Schäfer und Chat-Möglichkeit, zählen zu den digitalen Angeboten, zumal die Lesung auch noch später über die Homepage der Stadtbücherei (www.stadtbuecherei-hilden.de) abgerufen werden kann.