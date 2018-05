Auf Ein Wort Michael Ruland: Sich auf den Weg machen

Hilden Immer mehr Menschen machen sich heute auf den Weg, um Erfahrungen im Glauben zu machen. Die Beliebtheit von Wallfahrten nimmt zu, ob nach Rom oder Santiago de Compostella oder zu anderen Orten. Pilgerfahrten und Wanderexerzitien sind "in".

Die Verbindung von Laufen und Gebet, körperlicher Anstrengung und geistlichem Erleben ist eine Form, die in unserer Zeit an Bedeutung gewinnt.

Und damit ist es gleichzeitig ein Zeugnis das die Menschen geben, die sich daran beteiligen: "Seht her, wir gehen hinaus und bleiben nicht in unserer Kirche, sondern zeigen anderen den Grund unserer Hoffnung, Jesus Christus, unseren Herrn." So machen sie sich auf den Weg, um anderen den Weg zu Christus zu bereiten. Die Heilige Messe und die Anbetung der Eucharistie dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern sind Kraftquellen für den Alltag.