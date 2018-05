Hilden: SGV: Über Hügel und durch Täler

Hilden Entlang des Rheins, durch die Natur oder auf den Jakobsweg - der Sauerländische Gebirgsverein Hilden (SGV) bietet im Wonnemonat Mai tolle Touren zu Fuß.

Los geht es am Tag der Arbeit: Am Dienstag, 1. Mai, werden zwischen Solingen und Leichlingen Hügel und Täler erkundet. Wanderstrecke 13 km. Für die Anfahrt werden Fahrgemeinschaften gebildet. Treffpunkt: Lindenplatz um 9.30 Uhr. Rucksackverpflegung, eventuelle Einkehr. Anmeldung unter 02103 48303. Durch den Nordpark, am Rhein entlang nach Kaiserswerth geht es am Samstag, 5. Mai. Die leichte Strecke ist 11 Kilometer lang. Treffpunkt: S-Bahn Station Hilden-Süd, Richtung Düsseldorf, um 9.10 Uhr. Rucksackverpflegung und Einkehr. Anmeldung unter 02103 60223.

Jeden Mittwoch startet der SGV eine leichte Wanderung im Hasseler- und Benrather Forst, Elbsee und Ohligser Heide. Dauer etwa 2 Stunden, Treffpunkt ist am 2. und 30. Mai an der Brockenstraße, am 9. und 23. Mai am Heidekrug, sowie am 16. Mai auf dem Elbsee-Parkplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, los geht's jeweils um 9.45 Uhr.