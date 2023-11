Ausstellungseröffnung in der Stadtbibliothek „Na Puppe, was kostest Du?“

Diese Szene beschreibt Henrike Ludes-Loer, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hilden, in Ihrem Grußwort zur Eröffnung der Ausstellung „Wir kreiden an – Catcalling ist kein Kompliment. Catcalling ist sexuelle Belästigung“ in der Stadtbibliothek. Der Begriff stammt aus der englischen Umgangssprache und bezeichnet sexuell anzügliche Handlungen im öffentlichen Raum, üblicherweise durch Männer gegenüber Frauen. Dass sich solche und ähnliche Situationen auch in Hilden viel zu oft wiederholen, zeigen Postkarten, auf denen Frauen ihre Erfahrungen mit Catcalling festgehalten haben. Sie sind das Herzstück der Ausstellung im zweiten Stock der Bibliothek. Auf der Straße, an Schulen, in den Rathäusern hat das SKFM gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Mettmann die Sprüche gesammelt, die Frauen sich täglich anhören müssen.