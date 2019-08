Hilden : Sexuelle Belästigung im Hildorado

Hilden Am 27. und 28. Juli gab es zwei Vorfälle: Die Täter wurden gestellt und der Polizei übergeben.

Im Spaß- und Sportbad Hildorado an der Grünstraße hat es am Samstag, 27. Juli, und am Sonntag, 28. Juli, jeweils einen Vorfall sexueller Belästigung gegeben, bestätigen die Betreiber – das sind die Stadtwerke Hilden – auf Nachfrage unserer Zeitung.