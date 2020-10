Kriminaliltät-Vorbeugung : Klüger gegen Betrüger: Polizei informiert

Die Beamten suchen das persönliche Gespräch. Immer wieder geht es um Betrüger, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hilden/Haan Am ersten Oktober-Wochenende gibt es bei der Kreispolizei an der Adalbert-Bach-Straße in Mettmann zwei große Info-Veranstaltungen für Senioren.

Der aktuelle Fall könnte sich irgendwo ereignet haben, doch konkret hat er sich vor wenigen Tagen in Ratingen abgespielt. Freundliche Herren gaben sich dreist als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und führten ältere Herrschaften nach allen Regeln der Kunst aufs Glatteis. Die Trickbetrüger erbeuteten schließlich Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus der Wohnung der Senioren. Immer wieder muss die Polizei über solche Fälle berichten, und sie wird nicht müde, vor allem ältere Menschen für diese Problematik zu sensibilisieren.

Jetzt macht die Kreispolizeibehörde einen neuen Anlauf: Unter dem Motto „Klüger gegen Betrüger“ laden die Experten der Kriminalprävention fürs kommende Wochenende (3. und 4. Oktober) Senioren sowie ihre Angehörigen in das Hauptgebäude der Polizei an den Adalbert-Bach-Platz 1 nach Mettmann ein, um dort miteinander ins Gespräch zu kommen und über die verschiedenen Varianten der Trickbetrüger zu informieren.

Info Maximal 25 Personen im Foyer Zeiten: Die Veranstaltungstage am 3. und 4. Oktober dauern jeweils von 11 bis 15 Uhr und sind im Foyer der Kreispolizeibehörde, Adalbert-Bach-Platz 1. Bestimmungen: Aufgrund der geltenden Corona-Hygiene- und Abstandsregelungen können maximal 25 Personen gleichzeitig das Foyer der Kreispolizeibehörde Mettmann betreten.

Jeweils von 11 bis 15 Uhr werden die Experten der Kriminalprävention, aber auch speziell geschulte Seniorensicherheitsberater sowie Polizeibeamte des Bezirksdienstes an diesen beiden Tagen Rede und Antwort stehen zu allen Fragen rund um die sogenannten „Straftaten zum Nachteil älterer Menschen durch überörtliche Täter“.

Neben jeder Menge Flyer, Infobroschüren und Aufstellern zum Thema haben die Ansprechpartner der Polizei und des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS) an diesem Wochenende auch Film- und Tondokumente als mediale Anschauungsobjekte dabei, um die Betrugsmachenschaften der Täter anschaulich zu präsentieren.

Zum Hintergrund: Trickbetrüger, die sich als vermeintliche Enkel, Polizeibeamte, Mitarbeiter der Stadtwerke oder als Handwerker ausgeben, beschäftigen die Polizei nicht nur im Kreis Mettmann, sondern im gesamten Land Nordrhein-Westfalen und sogar darüber hinaus im gesamten Bundesgebiet.

Gemeinsam ist diesen üblen Zeitgenossen, dass sie sich vornehmlich Senioren als Opfer ihrer kriminellen Machenschaften aussuchen. Sie appellieren an die in dieser Generation besonders ausgeprägte Hilfsbereitschaft und nutzen dies nach Angaben der Polizei schamlos aus – dies mit dem Ziel, an das Hab und Gut der älteren Menschen zu kommen.

Dass der Schutz vor diesen Betrügern nach wie vor wichtig ist, zeigt, dass die Kreispolizeibehörde Mettmann dieser Tage erneut über ein Dutzend von Anrufen so genannter falscher Polizeibeamter im gesamten Kreisgebiet registriert hat. Glücklicherweise kam es dabei nach aktuellen Erkenntnissen jedoch zu keinem Schaden.