Serie Marktplatz Hilden : Moderner Dienstleister mit Tradition

Hilden Hilden ist die Einkaufsstadt Nummer eins im Kreis Mettmann. Viele Innenstädte werden inzwischen von großen Filialisten dominiert. Inhabergeführte Geschäfte und Dienstleister sorgen für Unverwechselbarkeit und Individualität. Deshalb stellt die RP solche Anbieter in einer neuen Serie vor.

Die Adler Apotheke an der Mittelstraße 67 wurde 1823 eröffnet – also vor knapp 200 Jahren. Das war eine Sensation. Denn Hilden war damals ein Dorf mit weniger als 3000 Einwohnern. Selbst im benachbarten, selbstbewussten und damals selbständigen Benrath, stolzer Sitz des „im Benrather Schloss oft weilenden Kurfürsten“, gab es keine Apotheke. Die nächsten waren damals in Monheim, Opladen, Eller, Köln-Mülheim – und eben in Hilden. Die Adler Apotheke Hilden ist die einzige, die bis heute noch heute existiert. Da ist eine weitere Sensation.

Ihr Inhaber soll einst die erste Straßenbeleuchtung für die heute so belebte Einkaufsstraße gestiftet haben. Das zeigt, wie wichtig tatkräftiges Unternehmertum für die Entwicklung einer Stadt ist.

Hilden Zwei Apotheken in einer Hand Adler Apotheke Öffnungszeiten: Montags bis freitags 8 bis 19 Uhr, samstags 8 bis 18 Uhr. Adresse: Mittelstraße 67 Kontakt: Tel. 02103 542 00, E-Mail: info@adler-apotheke-hilden.de Albatros Apotheke Öffnungszeiten: Montags bis freitags 8.15 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags 8.15 Uhr bis 13 Uhr Adresse: Walder Straße 280 Kontakt: Tel. 02103 808 09, E-Mail: info@albatros-apotheke.de Infos www.adler-apotheke-hilden.de

Heute ist Hilden die Einkaufsstadt Nummer eins im Kreis. Diese Auszeichnung musste hart erarbeitet werden – eine Gemeinschaftsleistung von Rat, Verwaltung, Händlern und Dienstleistern. 2005 lag Hildens Kaufkraftkennziffer (Zentralität) unter 100, heute bei 127: Das bedeutet: Hilden schöpft nicht nur seine heimische Kaufkraft voll aus (100 Prozent), sondern zieht dazu noch weitere 27 Prozent Kaufkraft aus dem Umland an. Zum Vergleich: Das ist mehr als die Shopping-Metropole Düsseldorf (119) ausweist. Die 340 Hildener Einzelhändler machen knapp 60 Prozent (rund 273 Millionen Euro) ihres Umsatzes mit einheimischen Kunden und etwa 40 Prozent (182 Millionen) mit Kunden von auswärts.

2016 kürt die Beratungsgesellschaft IFH Köln Hilden zur attraktivsten Einkaufsstadt Deutschlands. 2019 wählten die Kunden Hilden auf Platz zwei. Besonders bei Ambiente und Flair erhielt die Innenstadt gute Noten. Die Hildener kaufen alle Sortimente zu 70 Prozent in ihrer Heimatstadt ein. Das ist ein besonders hoher Wert und zeigt: Die Hildener sind besonders treue Stammkunden. Und das hat wiederum mit dem Angebot, dem Service und den Einzelhändlern und Dienstleistern in der Stadt zu tun. Beste Voraussetzungen also, dass die Adler- und die inzwischen dazu gehörige Albatros-Apotheke den Hildenern noch viele Jahre erhalten bleibt.

Das Geschäft: Die helle Inneneinrichtung mit gläsernen Regalen und dezenten Deckenleuchten versprühen Modernität. Die apricotfarbene Fassade mit den Zierbögen über den Schaufenstern und die Jahreszahl 1823 über dem Eingang aber verraten: Dieses Geschäft ist eine Institution. 1994 übernahmen Pharmazeut Dr. Jürgen Schulz und Ehefrau Jutta die traditionsreiche Adler Apotheke – und 2009 auch die Albatros-Apotheke im Hildener Osten. Gut 30 Mitarbeiter sind an beiden Standorten tätig.

Das Sortiment: Medikamente, Salben und Pflaster gehen im denkmalgeschützten Haus in der Fußgängerzone noch immer über den Tresen. Kunden können nicht verschreibungspflichtige Medikamente auch telefonisch oder per E-Mail bestellen. Es gibt auch einen Lieferservice. Ab November geht ein Online-Shop an den Start. Wie in anderen Apotheken gehören Blutdruckmessung und -zuckerbestimmung zum Angebot.

Das Alleinstellungsmerkmal: Die Adler Apotheke verfügt auch über ein Kosmetikstudio in der ersten Etage des Gebäudes – und beschäftigt drei Dermo-Kosmetikerinnen. Die beraten die Besucher und bieten Hautanalysen an. Hinzu kommen Fußpflege und ein Eltern-Kind-Bereich mit Wickelmöglichkeit.