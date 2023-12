Tier der Woche Camillo sucht ein starkes Zuhause

Spaziergänge wurden zu einer Qual – für beide Parteien. Der Besitzer ging daraufhin nur noch nachts mit dem aufgeweckten Rüden spazieren, so dem aufgeweckten Rüden jegliche, äußere Reize fehlten. Er lernte nicht, wie man angemessen auf andere Hunde, Jogger und Radfahrer reagiert. Schließlich habe sich sein Besitzer gar nicht mehr wohl gefühlt in seiner Nähe und gab Camillo im Juli letzten Jahres im Tierheim ab. „Camillo benötigt eine klare Führung, ihm müssen Grenzen aufgezeigt werden. Bei uns schafft er es inzwischen über einen längeren Zeitraum konzentriert im Training mitzuarbeiten“, weiß die leitende Tierpflegerin Alexandra Wehnert von ihrem Schützling zu berichten. Schäferhund-typisch legt er den Fokus stark auf „seinen Menschen“, so Wehnert, die seit Kurzem die tierpflegerische Leitung im Hildener Tierheim ist und mit Nicole Frontzeck, die den Verwaltungsteil verantwortet, das neue Team der Tierheimleitung bildet.