Hilden : Seniorinnen stricken für Neugeborene

Hilden Die Stadt Hilden heißt seit 2007 Hildener Eltern mit Neugeborenen sowie Neubürger mit Kindern unter einem Jahr mit einem persönlichen „Babybegrüßungs-Besuch“ willkommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) beraten die frischgebackenen Eltern persönlich über städtische Angebote für junge Eltern und Kinder.

Außerdem überreichen sie ein Paket mit Informationen, Broschüren und Gutscheinen. Seit neustem ist darin auch jeweils ein selbst gestricktes Mützchen oder ein Paar Söckchen enthalten. Die Kleidungsstücke stellen die Seniorinnen und Senioren des Robert-Gies- und Josef-Kremer-Hauses (AWO) sowie der Nachbarschaftszentren St. Jacobus und St. Marien der katholischen Nachbarschaftszentren St. Jacobus sowie St. Marien in Handarbeit her. „Die Eltern freuen sich sehr über das tolle Geschenk“, berichtet Kalliopi Gialama, stellvertretende Leiterin des ASD. Corona-bedingt finden die Babybegrüßungs-Besuche übergangsweise telefonisch beziehungsweise per E-Mail statt. Das Paket inklusive des kleinen Willkommens-Geschenk erhalten die Familien aktuell per Post. Wer das Projekt unterstützen möchte und Spaß am Nähen, Stricken oder Sticken hat, kann sich bei Kalliopi Gialama melden: 02103 72-547, kalliopi.gialama@hilden.de oder Gerda Eckelt 02103 72 528 gerda.eckelt@hilden.de.