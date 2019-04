Ab Oktober werden sie zu Altenpflegerinnen ausgebildet : Seniorendienst wirbt Marokkanerinnen an

Hilden Bundesgesundheitsminister Spahn hat mehr Pflegekräfte bewilligt. Ausgebildete Altenpfleger zu gewinnen ist schwierig. Deshalb bilden die städtischen Seniorendienste jetzt sieben junge Frauen aus Marokko aus.

Ausgedacht hat sich das Sabine Dreiling-Beitz, Inhaberin der Unternehmensberatung Aleha. Sie hat sich mit Adil Rizki, Inhaber der Sprachschule Uni Nachilfe Wuppertal SSN GmbH zusammengetan. Er verfügt in Marokko über ein Netzwerk und besorgt die Interessenten: „Wir haben 300 junge Marokkaner auf der Warteliste.“ Die Bewerber lernen zunächst Deutsch (Abschluss B1) in Fes und dort auch während eines zweimonatigen Praktikums die anstrengenden Seiten ihres neuen Berufes kennen. Dann gehen die jungen Marokkaner für drei Monate nach Istanbul, um dort den B2-Abschluss in Deutsch zu machen. „Wir haben Wohnungen gleich neben der Sprachschule organisiert“, erzählt Rizki. Warum Istanbul? „Weil die jungen Marokkaner ohne B2-Abschluss kein Visum für Deutschland oder die EU bekommen.“ Beate Linz ist in Istanbul gewesen: „Die jungen Leute werden dort wirklich sehr verwöhnt. Man kümmert sich rührend um sie. Man spürt, dass Adil Rizki alles daran setzt, dass seine Landsleute hier bei uns eine Chance bekommen.“

Neben den Seniorendiensten Hilden beteiligen sich auch die Diakonie Düsseldorf, das Haus Lörick und der Seniorenheim-Betreiber Carpe diem an dem Experiment. „Alle beteiligten Unternehmen sind zertifiziert“ – das ist für Sabine Dreiling-Beitz ganz wichtig. Sie besorgt den jungen Marokkanerinnen hier Wohnungen und hilft ihnen bei der Integration in den deutschen Alltag auch während ihrer dreijährigen Ausbildung an der Bildungsakademie für Pflege- und Sozialberufe des Kreises Mettmann: „Sie sollen hier eine sichere Anlaufstelle haben.“ Dafür zahlen die Ausbildungsbetriebe rund 2000 Euro plus Mehrwertsteuer pro Teilnehmer. Beate Linz hat mit 13 Bewerbern persönlich gesprochen – und war sehr überrascht: „Alle haben Abitur, kommen aus guten Familien, sprechen mehrere Sprachen (Englisch, Französisch) und lernen sehr zügig. Marokko hat eine sehr junge Bevölkerung. Viele junge Leute haben dort keine berufliche Perspektive und wollen gerne zu uns kommen. Sie fehlen nicht in ihrer Heimat. Deshalb brauchen wir als Arbeitgeber kein schlechtes Gewissen zu haben.“