Rundes Jubiläum Seniorendienste feiern 60 Jahre Einrichtung Erikaweg

Angekündigt hatten sich viele Wegbegleiter sowie Bürgermeister Claus Pommer und Landrat Thomas Hendele. Nach dem offiziellen Teil mit einigen Reden begann für die Besucher und Bewohner der gemütliche Nachmittag. Erste Überlegungen zum Bau einer Senioreneinrichtung gab es 1951, die Bagger rollten 1960 an. Sie errichteten auf dem Gelände des ehemaligen Gut Erika ein Gebäude für 80 Senioren, die dort ihren Lebensabend verbingen sollten. Am 28. März 1963 konnte die Einrichtung nach zweieinhalbjähriger Bauzeit als Städtisches Altenheim am Fliederweg eingeweiht werden.