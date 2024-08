Seniorendienste der Stadt Hilden Die Welt erleben im eigenen Zimmer

HILDEN André Rieu dirigiert tänzelnd und typischerweise mit der Violine in einer Hand, das Publikum unter freiem Himmel spendet frenetischen Applaus – und einige Bewohner des Seniorenzentrums Erikaweg sind mittendrin. Zumindest fühlt es sich ein bisschen so an: Auf eine Wand im Gemeinschaftsraum wirft ein fahrbarer Projektor großformatig den Mitschnitt des stimmungsvollen Konzerts – und die Zuschauer scheinen es zu genießen. „Das gefällt mir sehr gut“, kommentiert eine Bewohnerin das Geschehen. „Qwiek.up“ heißt das neue Gerät, auf das Pflege- und Betreuungskräfte am Hildener Seniorenzentrum seit etwa vier Wochen zurückgreifen.