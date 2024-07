Auf der Suche nach Mitgliedern Frischer Wind für den Hildener Seniorenbeirat

Der Seniorenbeirat ist „das parteipolitisch und konfessionell unabhängige Gremium, welches die Interessen der Menschen in Hilden, die mindestens das 60. Lebensjahr vollendet haben, vertritt“, heißt es in der neuen Satzung des Beirates. Eine der wohl gravierendsten Änderungen der Satzung ist bereits in diesem ersten Abschnitt zu erkennen; waren es laut der alten Fassung von 2011 noch Menschen ab 50, deren Interessen von dem Seniorenbeirat vertreten wurden. Eine Ursache für diese Änderung der Satzung sieht Beiratsmitglied Raimund Meven im demografischen Wandel. Außerdem stünden Menschen im Alter von 50 Jahren heutzutage noch mitten im Berufsleben – anders als früher mittlerweile auch die Frauen, ergänzt Beiratsmitglied Beate Röding. Modellrechnungen der Landesdatenbank legen nahe, dass sich diese Entwicklung über die nächsten Jahrzehnte noch weiter verdeutlichen wird. Während im Januar 2023 18.835 Menschen im Alter von 60 Jahren oder älter in Hilden leben, werden es diesen Modellrechnungen zufolge im Jahr 2030 schon 20.698 sein. Umso wichtiger wird es dementsprechend werden, die Interessen von Seniorinnen und Senioren ausreichend zu verfolgen.