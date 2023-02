Seniorenbeirat in Hilden Unermüdliche Arbeit seit 46 Jahren

Die Mitglieder des Beirats arbeiten alle ehrenamtlich, was es erschwert, neue Leute für die Tätigkeit zu begeistern. „Wir haben einen Mangel an Ehrenamtlern“, erklärt Doris Sieberg. Die Vorsitzende freut sich über Menschen die Lust haben, die Seniorenbeirats-Arbeit zu unterstützen. Die nächsten Neuwahlen stehen im Frühjahr 2024 an. Wer Interesse hat, kann sich jeden Montag persönlich von 10 bis 12 Uhr im Rathaus, 1. Etage, Zimmer 109 informieren. Ansonsten telefonisch unter 02103 72-158 oder per E-Mail „seniorenbeirat@hilden.de“.