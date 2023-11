Digitales in Hilden Medientage machen Senioren fit für den technologischen Wandel

Das hohe Tempo des technischen Fortschritts stellt vor allem ältere Menschen vor Herausforderungen. Hilfestellung leisten ihnen die Senioren-Medientage, die am Freitag, 9. November, in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden starten. Mit dabei sind dann die Digitalpaten. An drei Tagen erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Gesprächen, Beratungen und einem jeweils ganztägigen Rahmenprogramm.