Hilden : Senioren Internet Café fährt wieder Computer hoch

Hilden Die Freiwilligen geben Ältern Hilfestellung in Sachen Computer und Bedienung. Und sie beraten auch kostenfrei vor dem Kauf von Laptop oder Smartphone.

Während der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie wurde es offenkundig: Wenn das Leben vermehrt digital stattfindet, bleiben viele Menschen von der Daten-Autobahn abgeschnitten. Das mussten auch ältere Menschen erfahren, für die ein Kauf im Internet bislang ebenso Neuland war wie aktuell die Einrichtung des QR-Codes für verabreichte Corona-Impfungen. Wichtige Hilfestellung in Sachen Computer-Bedienung leistet seit 2002 das Senioren Internet Café in Hilden, dessen Räume im Matthias-Claudius-Haus der Diakonie am Martin-Luther-Weg 1 untergebracht sind. Nach der Corona bedingten Schließung im November des vergangenen Jahres, werden im S.I.C. am 5. Juli 2021 um 14 Uhr die Computer samt Zubehör wie Drucker und Scanner wieder hochgefahren.