Seltenes Ereignis in Hilden : Gestohlenes Fahrrad nach Online-Aufruf wieder aufgetaucht

Hilden/Haan Ein Foto und ein sehr aufmerksamer Blick halfen dabei, ein entwendetes Rad wiederzufinden. Wie es dazu kam und wie es jetzt weitergeht.

Sehr außergewöhnlich sei das, was am Sonntagabend (28. August) in Hilden passiert ist, sagt die Polizei. Ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad wurde wiedergefunden, eine Woche nach seinem Verschwinden. Möglich wurde das nur, weil Bastian Gierling, nachdem er seine Eltern nach Hilden gefahren hatte, noch spontan in die Sauna wollte. „Sonst wäre ich gar nicht über die Ellerstraße und direkt zurück nach Haan gefahren“, sagt er. Aus dem Saunabesuch wurde am Ende nichts. Denn der Haaner hatte im Vorbeifahren das türkise Fahrrad der Marke Focus entdeckt, das er in der Woche zuvor im Facebook-Post von Martin Haeser gesehen hatte. „Ich habe nochmal kurz nachgedacht und bin dann umgekehrt“, sagt Gierling. Einen Videoanruf mit Haeser später gab es Gewissheit: Das ist das gestohlene Rad. Haeser hatte es am Samstag (20. August) am Haaner Bahnhof abgestellt. „Ich habe sogar extra darauf geachtet, es an einen Ort zu schließen, von dem ich dachte, dort würde es nicht gestohlen“, sagt Haeser heute. Als er am Montag wiederkam, war das Rad weg, nur das aufgebrochene Schloss lag noch vor Ort.