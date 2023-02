Packender Vortrag in der Marie-Colinet-Sekundarschule Hilden Packender Bericht über Ukraine-Hilfe

Ende Februar jährt sich der Angriffskrieg auf die Ukraine. In den letzten Monaten ging es in der deutschen Debatte überwiegend darum, was der Krieg für Auswirkungen auf Deutschland hat, beispielsweise die erhöhten Gas- und Energiepreise. Doch wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern in einem Alltag der vom Krieg geprägt ist? Das haben die freien Journalisten Sascha Überall und Marion Schneider versucht bei ihren Hilfsfahrten in die Ukraine zu verstehen.