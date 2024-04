Immobilien finanzieren Sechsstellige Darlehen fürs Eigenheim in Hilden möglich

Einer der Knackpunkte an der Sache ist der Zinssatz für das Darlehen. Dieser ist für 30 Jahre festgeschrieben und liegt bei 0,5 Prozent plus einem Verwaltungskostenaufwand von ebenfalls 0,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Zinssätze bei Banken liegen momentan bei ungefähr 4 Prozent. 10 Prozent der Darlehenssumme müssen übrigens dank Tilgungsnachlasses des Landes nicht nachgezahlt werden, was die Eigentumsförderung noch ein Stückchen attraktiver machen könnte.