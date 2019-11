Hilden : Sechs Buslinien wegen Bauarbeiten umgeleitet

Hilden Weil die Stadt im Bereich Kirchhofstraße/Talstraße Regenwasserkanäle erneuert, kommt es zu Einschränkungen im Verkehr. Ab Freitag, 15. November, 7 Uhr, muss die Kreuzung für rund sechs Monate teilweise gesperrt werden.

Das hat Auswirkungen auf die Öffentlichen Verkehrsmittel. Laut Rheinbahn sind die Linien 741, 781, 782, 785, DL4 und DL5 betroffen.

Die Busse der Linie 741 in Richtung Mettmann und die der Linie 781 in Richtung Düsseldorf fahren ab der Haltestelle „Ohligser Weg“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Hilden Süd S“ und „Stadtfriedhof“ werden auf die Baustraße in Höhe der Hausnummern 36 bis 40 verlegt.

Auch die Busse der Linie 782 fahren ab der Haltestelle „Heidekrug“ eine Umleitung. Dazu muss die Haltestelle „Hildorado“ an die Haltestelle „Grünstraße“ der Linie 783 in Richtung Dorotheen-Viertel verlegt werden, die Haltestellen „Forstbachstraße“, „Hilden Süd S“ und „Stadtfriedhof“ entfallen. Die Buslinie 785 in Richtung Düsseldorf wird ab der Haltestelle „Baustraße“ umgeleitet. Die Linien DL4 in Richtung Erkrath und DL5 in Richtung Haan fahren ab der verlegten Haltestelle „Hilden Süd S“ eine Umleitung.