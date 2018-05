Hilden: Sebastianer feiern Schützen- und Heimatfest

Hilden Vier Tage lang dauert das Fest, dessen Höhepunkt nächsten Sonntag der Festzug durch die Stadt ist.

Am kommenden Freitag ist es soweit. Dann wird wieder vier Tage lang das Schützen- und Heimatfest gefeiert. Traditionell wird das Fest um 17 Uhr im Festzelt auf dem alten Markt mit dem Fassanstich durch Bürgermeisterin Birgit Alkenings beginnen. Danach lädt die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Hilden alle Besucher zum Freibier ein. Am Samstag findet um 11 Uhr ein Lichtpunkt-Schießen für Jugendliche im Festzelt statt. Ab 15 Uhr treffen sich die Senioren bei Kaffee und Kuchen und musikalischer Unterhaltung durch den Shanty Chor Rheingold und das 1.

Hildener Mundharmonika Orchester. Ab 19 Uhr steigt dann der Schützenball mit der Partyband Nightflames. Ein Höhepunkt des Schützen- und Heimatfestes wird der große Festzug durch die Stadt sein, der am Sonntag um 15 Uhr auf dem Warringtonplatz startet. Um 15:45 Uhr wird am Bürgerhaus ein Platzkonzert und die Parade abgehalten. Nach dem Abschlussspiel der Kapellen im Festzelt wird ab 17 Uhr weitergefeiert. Dabei werden die Sieger des internationalen Vergleichsschießens gekürt.

Außerdem findet die Krönung der Maikönigin Vroni Bohn statt. Der Sonntag wird der letzte Amtstag der bisherigen Majestäten sein. Das Kaiserpaar Thomas Scharnweber und Andrea Thom sind bereits routinierte Amtsträger. "Wir machen das ja schon zum zweiten Mal", sagt Andrea Thom. Sie ist bereits seit 20 Jahren Mitglied der St. Sebastianus Schützen, vorher war sie in einem anderen Schützenverein. "Ich bin durch die Familie dazugekommen." Thomas Scharnweber ist 1986 in die Schützenbruderschaft eingetreten.

"Ich habe an einem Osterpreisschießen teilgenommen und dann bin ich hängengeblieben", erinnert er sich. Vor allem das Zusammentreffen mit anderen Schützen gefällt ihm, "das gesellige Miteinander." Prinz Peter Jäger (14) hat seine erste Amtszeit hinter sich. "Das war aufregend", sagt er. Wie ist er zum Schützen geworden? "Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es ein Lichtpunktschießen gibt", verrät er. Er nahm teil und hatte so viel Spaß, dass er geblieben ist.