Schwerer Unfall in Hilden : Ausweichmanöver fordert am Ende vier Verletzte

Hilden Auf der Kreuzung Oststraße/Elberfelder Straße kam es bei einem Ausweichmanöver zur Kollision von drei Autos. Die Polizei musste einen Mann in Gewahrsam nehmen, der die Unfallaufnahme störte.

Ein schwerer Unfall auf der Kreuzung Oststraße/Elberfelderstraße hat am Dienstagabend die Rettungskräfte in Atem gehalten. Wie die Polizei mitteilte, war eine 57-jährige Frau aus Haan in ihrer Mercedes C-Klasse gegen 17.20 Uhr auf der Oststraße in Richtung Elberfelder Straße unterwegs.