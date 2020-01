Hilden : Gressard-Platz nach Unfall für zwei Stunden gesperrt

Der Mercedes des 64-jährigen Düsseldorfers wurde bei der Kollision am Freitagabend schwer beschädigt. Der Bereich Gressard-Platz blieb fast zwei Stunden lang gesperrt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 40.000 Euro forderte bereits am Freitagabend ein schwerer Unfall auf der Klotzstraße in Hilden. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, fuhr gegen 19:30 Uhr ein 64-jähriger Düsseldorfer mit seinem Mercedes über die Benrather Straße in Richtung Klotzstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weil er jedoch eigentlich in die entgegengesetzte Richtung fahren wollte, wendete der Mann auf Höhe des Fritz-Gressard-Platzes verbotswidrig, wobei er mit dem BMW eines 22-jährigen Hildeners zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden der 22-jährige Hildener sowie seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Der 64-jährige Düsseldorfer wurde nicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.