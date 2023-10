Auto überschlägt sich Schwerer Unfall auf der A 46 – stundenlanger Stau

Als die Feuerwehr Hilden mit sieben hauptamtlichen und 13 ehrenamtlichen Kräften am Unfallort eintraf, hatten andere Autofahrer bereits erste Hilfe geleistet – ein Vorgehen, dass die Feuerwehr-Einsatzleitung ausdrücklich lobte. Der Fahrer des Audi war bei dem Unfall allerdings so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Über seinen Zustand war am frühen Abend nichts bekannt.