Hilden : Rückschlag für Leuchtturm-Projekt

Demenzkranke Menschen haben einen starken Bewegungsdrang. Die Architekten haben das Ahorn-Karree daher so geplant, dass die Bewohner und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen, nicht die Pflege. Dazu muss das Pflegekonzept angepasst werden, aber auch die Gebäudestruktur. Das Leuchtturmprojekt der Graf-Recke-Stiftung am westlichen Stadtrand ist bundesweit einzigartig. Die Umzugswagen waren schon bestellt, die ersten Bewohner sollten jetzt in das neue Ahorn-Karree einziehen. Da wurde ein Wasserschaden im Erdgeschoss entdeckt. Ursache sind nach ersten Erkenntnissen mangelhafte Abdichtungen, offenbar Pfusch beim Bau. „Das ist wirklich großes Pech“, sagt Markus Eisele, Theologischer Vorstand der Graf-Recke-Stiftung. Die gute Nachricht: Eine Versicherung übernimmt den Schaden und die damit verbundenen Kosten. Und: Die einzige Einrichtung dieser Art für schwer demenzkranke Menschen (Einweisung nur auf richterlichen Beschluss) kann weiter Bewohner aufnehmen. Hintergrund: Seit August 2018 dürfen Pflegeeinrichtungen in NRW nur noch 20 Prozent Doppelzimmer haben, 80 Prozent müssen Einzelzimmer sein. Außerdem müssen ausreichend Bäder vorhanden sein. Wer das nicht einhält, darf keine neuen Bewohner aufnehmen. „Die Aufnahme von Bewohnern ist weiterhin im Rahmen der aktuell angebotenen 108 Plätze möglich“, versichert Pressesprecher Roelf Bleeker. Fest steht: Das Leuchtturmprojekt der Graf-Recke-Stiftung wird erst 2021 an den Start gehen können.