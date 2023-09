Zwei Jahre nach Hochwasser in Hilden Warum die Flut-Schäden erst jetzt beseitigt werden können

Die Idee, die Geschäfte in einen Container auszulagern, verwarf Wunderlich. Die geeignete Fläche dafür wäre ein Parkplatz gewesen, der keinen Verbund mit dem Gebäude bildet, in dem sich die Apotheke befindet. Es hätte also zwei Bauanträge geben müssen, sagt Wunderlich, einen für den Umzug in den Container und einen weiteren für den späteren Umzug zurück in die alten Räumlichkeiten. Aus Gesprächen mit anderen Geschäftsleuten, mit denen er sich weit über Kreisgrenzen hinaus austauscht, weiß Wunderlich, dass zwei bis drei Monate Wartezeit für die Bewilligung eines Antrages nicht unüblich sind. Für den provisorischen Standort hätte auch die Deutsche Wohnen ihr Okay geben müssen. Es habe zwei Monate gedauert, bis er den richtigen Ansprechpartner gefunden hatte, dann vergingen zwei weitere Monate bis zum Nein.