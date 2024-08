Verkehrssicherheit in Hilden Die Wahl des Schulweges für i-Dötzchen

In rund zwei Wochen ist es für viele i-Dötzchen so weit: Der erste Schultag steht an. Spannend für Kinder und ihre Eltern gleichermaßen ist dabei unter anderem der Schulweg. Nach aktuellen Zahlen des ADAC werden rund 22 Prozent aller Schulkinder täglich mit dem Auto zur Schule gebracht. Die Katze beißt sich in diesem Fall selbst in den Schwanz: Durch eine hohe Zahl an Elterntaxis „entstehen vor den Schulen häufig chaotische und gefährliche Situationen“, erklärt Experte Roman Suthold. Dies wiederum führt dazu, dass noch mehr Eltern ihre Kinder zur Schule kutschieren. Das störe unter anderem die Entwicklung von Risikobewusstsein und Verständnis für den Straßenverkehr.