Weiterer Corona-Fall in Hilden : Komplette Schulklasse muss in Quarantäne

Eine Klasse der Wilhelm-Hüls-Schule an der Augustastraße muss in Quarantäne. Foto: Stadt Hilden

Hilden Nachdem das Coronavirus an der Marie-Colinet-Sekundarschule bei einem Lehrer nachgewiesen wurde war, ist nun auch die Wilhelm-Hüls-Schule betroffen. Dort ist laut Stadt ein Schüler positiv getestet worden.

Weiterer Corona-Fall an einer Hildener Schule: Nach einer Klassenfahrt ist ein Schüler der Wilhelm-Hüls-Schule positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gesamte Klasse und zwei Lehrkräfte befinden sich daher bis einschließlich 13. November in Quarantäne, teilte die Stadt mit.

Am Sonntag hatte die Stadt mitgeteilt, dass bei einem Lehrer der Marie-Colinet-Sekundarschule das Coronavirus nachgewiesen worden war. Der Lehrer hatte demnach zuvor an einer schulinternen Fortbildung teilgenommen. Der Workshop-Tag war in Kleingruppen organisiert, sodass maximal sieben Lehrer zusammen in einem Klassenzimmer gearbeitet haben, erklärte Stadtsprecher Klaus Helmer. „Obwohl alle Hygienevorschriften eingehalten wurden, werden alle Lehrkräfte vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt. Damit soll die Ausbreitung des Virus verhindert werden“, erklärt Klaus Helmer weiter.