Zuweisung für Hilden : Schulen erhalten zusätzliches Geld

Hilden 418.518 Euro fließen laut CDU nach Hilden. Damit sollen Lerndefizite aufgeholt werden. Das Geld ist für die Schulen und auch die Schulträger bestimmt.

(RP) Gute Nachrichten für Hildener Schüler: Die nordrhein-westfälische Landesregierung stellt zusammen mit dem Bund den Schulen in Deutschland für 2021 und 2022 insgesamt rund 180 Millionen Euro zusätzlich zu Verfügung. Mit diesem Geld soll sichergestellt werden, dass kein Schüler zurückbleibt und Lerndefizite, die durch die Situation während der Corona-Krise und beim Distanzunterricht entstanden sind, aufholen können. Von diesem Geld fließen 418.518 Euro an die Schulträger in Hilden, teilten die CDU-Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann und Christian Unterrieser mit.