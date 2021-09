Ein Schnelltest war positiv : Grundschule bricht Klassenfahrt wegen Corona ab

Ein Corona-Schnelltest fiel positiv aus. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hilden Zwei Klassen des Grundschulverbundes Beethovenstraße sind vergangenen Montag zur Klassenfahrt ins Sauerland aufgebrochen. Nach einem positiven Corona-Test mussten die Eltern ihre Kinder am Donnerstag und Freitag dort abholen. Es soll schon vorher Kritik gegeben haben, sagt ein Vater.

Zwei Klassen des Grundschulverbundes Beethovenstraße haben wegen eines positiven Corona-Tests ihre Klassenfahrt ins Sauerland abgebrochen. Ihre Eltern mussten sie am Donnerstag und Freitag aus dem rund 150 Kilometer entfernten Eslohe abholen. Sie haben teilweise Fahrgemeinschaften gebildet, damit nicht alle Kinder einzeln abgeholt werden mussten – auf eigenes Risiko. Gemeinsam mit dem Reisebus durften die Klassen nicht mehr nach Hause fahren, das hatte das Kreisgesundheitsamt so angeordnet.

Die Schulleitung bestätigt den Abbruch. „Die Kinder wurden am Dienstag und Donnerstag mit Antigen-Selbsttests getestet, die auch vor der Anwendung der Lollitests benutzt wurden. Bedauerlicherweise fiel ein Kind am Donnerstag bei der Testung auf. Das Kind wurde separat betreut, und es wurde unverzüglich ein Test unter ärztlicher Aufsicht in einem Testzentrum vor Ort durchgeführt“, erklärt die kommissarische Leiterin des Grundschulverbundes an der Beethovenstraße, Gesa Matusczyk. „Die Schulgemeinschaft hofft, dass das infizierte Kind weiterhin keine Symptome entwickelt und keine weiteren Infektionen auftreten.“

Info Eine freie und sieben städtische Grundschulen In Hilden gibt es acht Grundschulen/-verbünde: Astrid-Lindgren-Schule, Grundschulverbund Beethovenstraße, Ganztagsschule am Elbsee, Grundschulverbund Kalstert, Grundschulverbund Schulstraße, Wilhelm-Busch-Schule, Wilhelm-Hüls-Schule und Freie Christliche Schule.

Einige Eltern hätten bereits im Vorfeld Kritik an der Fahrt geäußert, sagt ein Vater. „Wie kann man in solch einer Situation mit steigenden Corona-Zahlen überhaupt auf Klassenfahrt fahren?“, fragt er. „Das ist verantwortungslos.“

Gesa Matusczyk betont, dass die geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen während der Klassenfahrt eingehalten worden seien. Dass die Infektion rasch entdeckt wurde, spreche für das Hygienekonzept. „Vor Beginn der Klassenfahrt mussten die Kinder einen gültigen negativen Testnachweis eines Bürgerzentrums vorlegen“, führt Gesa Matusczyk weiter aus.

Von Kritik durch Eltern im Vorfeld der Reise weiß sie nichts. „In der Klassenpflegschaftsversammlung am 24. August vor dem Fahrtbeginn haben Eltern keine Bedenken bezüglich der Klassenfahrt geäußert. Eltern hatten aber jederzeit die Möglichkeit, das Kind von der Fahrt abzumelden“, erklärt die kommissarische Schulleiterin. Sollten Eltern Informationsbedarf bezüglich der Klassenfahrt haben, könnten sie sich an die Schulleitung wenden.

Das NRW-Schulministerium hat Schulfahrten ausdrücklich wieder erlaubt. „Im Schuljahr 2021/2022 können Schulen in eigener Verantwortung über Schulfahrten im In- und Ausland entscheiden“, schreibt es auf seiner Internetseite. Schulfahrten könnten durchgeführt werden, wenn die infektiologische Entwicklung und Verhältnisse am Standort der Schule und im Zielgebiet der Schulfahrt dies zuließen. „Bei Schulfahrten innerhalb von Nordrhein-Westfalen sind die für Schulfahrten maßgeblichen Regelungen und Hygienevorgaben der Corona-Verordnungen in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten“, heißt es weiter.

Die Genehmigung einer Klassenfahrt sei keine leichtfertige Entscheidung, betont die kommissarische Schulleiterin. „Es ist jedoch nach den Phasen des Lockdowns für die Kinder in ihrer Klassengemeinschaft eine unersetzlich, wichtige Erfahrung, die ihnen über Monate gefehlt hat. Die sozialen Kontakte zu stärken ist eine grundlegende Zielsetzung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern“, erklärt die Pädagogin weiter. „Ich bedauere es sehr, dass die Klassenfahrt abgebrochen werden musste, dennoch denke ich, dass die wenigen gemeinsamen Tage den Kindern viele gute Erfahrungen und ein stärkendes soziales Miteinander ermöglicht haben.“