Geschwindigkeitskontrolle in Hilden : Schützenstraße: Tempo erneut ermitteln

Hilden Anwohner hatten sich an Stadt gewandt. Nach Kontrollen im Sommer soll nun soll offenbar der Kreis im November die Geschwindigkeit messen.

Der Kreis Mettmann soll noch einmal die Geschwindigkeit der Autos auf der Schützenstraße messen. Danach möchte die Stadt entscheiden, ob sie weitere Schilder aufstellt und Piktogramme auf der Fahrbahn anbringt, die auf die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in diesem Bereich hinweisen. Sollte der Kreis zu demselben Ergebnis wie die Stadt bei ihrer Tempomessung kommen oder sogar feststellen, dass auf der Schützenstraße noch schneller gefahren wird, sollen diese Maßnahmen ergriffen werden. Das ist die Essenz einer Mail der Verwaltung an die betroffenen Anwohner.