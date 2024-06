Erstmals ohne Kirmes Schützenfest startet am Freitag in Hilden

Am Montag, 10. Juni, endet das Schützenfest. Um 10 Uhr beginnt aber erst einmal das Königsschießen. Dieses Mal jedoch nicht im Festzelt am alten Markt, sondern am Schießstand der St.-Sebastianus-Schützen an der Oststraße 80. Ab 11 Uhr steht das Bürgerschießen an. Gegen 15 Uhr sollen die neuen Schützenkönige feststehen. Abends ab 20 Uhr werden sie während des Krönungsballs gekürt. Den Großen Zapfenstreich spielen die Blaskapelle Garath und der Spielmannszug Blau-Weiß Garath. Alle Veranstaltungen im Festzelt – mit Ausnahme des Konzerts am Samstagabend – kosten keinen Eintritt, erklären die Schützen.