Brauchtum in Hilden Schützen feiern im Herzen der Stadt

Keine Furcht vor unterschiedlichen musikalischen Genres aus verschiedenen Epochen hat die Formation Querfeldbeat. Und der Name deutet es ja bereits an. Die Musiker treten um 20 Uhr im Festzelt auf. Einlass ist bereits eine Stunde vorher. Die Schützen empfehlen, Eintrittskarten zum Preis von 12 Euro schon jetzt im Reisebüro Dahmen, Mittelstraße 73, zu kaufen. Alternativ gibt es die Möglichkeit, auch zu den Öffnungszeiten der Schützenhalle an der Oststraße 80 dienstags von 19 bis 21 und sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr sowie an der Abendkasse Tickets zu kaufen.