Hilden : Schützenfest der Sebastianer fällt wegen Corona aus

Wolfgang Erkelenz, Schützenkönig der St. Sebastianer, hängt noch ein Jahr dran. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Auch wenn es schwer fällt: Das Schützenfest der Sankt Sebastianer Schützenbruderschaft Hilden von 1484 findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt, hat der Vorstand entschieden. „Unser König hängt noch ein Jahr dran“, teilt Pressewart Jörg Wiebusch mit: „Danke an Wolfgang Erkelenz und sein Team. Wir holen dann alles nach, was in diesem Jahr ausgefallen ist.“

