Sebastianer in Hilden feiern Schützenfest : Heimatfest startet mit Fassanstich

Hilden Nur wenige Schläge hat Bürgermeister Claus Pommer am Freitag gebraucht, um das erste Fass im Festzelt anzustechen. Das Schützen- und Heimatfest mit Kirmes läuft noch bis Montagabend.

Highlight sind an diesem Samstag, 11. Juni, ab 15 Uhr der Seniorennachmittag, der Auftritt der Band „Der letzte Schrei“ ebenfalls am Samstag ab 20 Uhr, der große Schützenumzug am Sonntag, 15 Uhr, durch die Innenstadt und das Königsschießen am Montag ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Oststraße. Die Krönung erfolgt abends ab 20 Uhr im Festzelt auf dem alten Markt. Die Fahrgeschäfte der Kirmes stehen auf dem Nove-Mesto-Platz. Das Schützenfest musste in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen.