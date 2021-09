Schülerinnen aus Hilden sind mit dabei : Schule stimmt bei Juniorwahl ab

Hilden Dabei stellen die Schülerinnen der Theresienschule die Bundestagswahl nach. In ganz NRW nehmen mehr als 600 Schulen daran teil. Drei davon in Hilden.

Bei der Juniorwahl 2021 geht es um das Üben und Erleben von Demokratie. Es ist ein Angebot zur politischen Bildung . Bundesweit nehmen 4510 Schulen teil, landesweit sind es 632, in Hilden sind es drei. Politik-Referendar Andreas Preutenborbeck koordiniert an der Theresienschule die Wahl.

Preutenborbeck Zurzeit bestimmt kein anderes Geschehen die Berichterstattung in Deutschland wie die anstehende Wahl. Auch unseren Schülerinnen ist das natürlich nicht entgangen, ohne dass sie vielleicht über den genauen Wahlakt bzw. das politische System Bescheid wussten. Von daher war es uns wichtig, dass sich die Schülerinnen zunächst den Sinn hinter Wahlen erarbeitet haben. Viele der Schülerinnen dachten anfangs, dass bei der Wahl ein oder eine Kanzlerin direkt gewählt werden würde. Dieser Mythos wurde aber aus der Welt geschafft, indem alles rund um den Bundestag besprochen wurde. Darüber hinaus wurden grundlegende Werte der verschiedenen Parteien besprochen, um Ansatzpunkte für die Wahlentscheidung zu schaffen.

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Leichlingen wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Leichlingen wissen müssen

Ergebnis der Wahl in Leverkusen – Wer bekommt das Direktmandat?

Bundestagswahl 2021 : Ergebnis der Wahl in Leverkusen – Wer bekommt das Direktmandat?

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Gelsenkirchen wissen müssen

Wahllokale, Kandidaten, Parteien : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Gelsenkirchen wissen müssen

Und wie kommt das bei den Schülerinnen an?

Preutenborbeck Anfangs hatte ich etwas Sorge, ob die Schülerinnen mitmachen. Doch es war ein Riesenkampf um die Plätze der Wahlhelfer. Daher haben wir drei Wahlhelfer pro Klasse gelost und Ersatzkandidaten bestimmt, sofern an dem Tag jemand krank ist.

Preutenborbeck Ähnlich wie bei einer klassischen Wahl auch. Es gibt einen extra Wahlraum, den die Schüler, die als Wahlhelfer ausgewählt wurden, vorher gestaltet haben. Wie bei einer richtigen Wahl haben wir Wahlbenachrichtungen, Wählerverzeichnisse, Wahlkabinen, Wahlurnen und Stimmzettel zur Verfügung gestellt bekommen. Unsere Wähler Unsere Wähler sind die Schülerinnen der Klassen 8, 9 und Teile der 7, weil wir in diesen Klassen aktuell Politik unterrichten. Anders als bei der richtigen Wahl wird bei uns dann aber gewählt, wenn die jeweiligen Klassen dann ihren regulären Politikunterricht haben. Am Ende der Stunde wird dann ein Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht – freiwillig natürlich. Und dann zählen die Wahlhelfer die Stimmen aus – das Ergebnis der jeweiligen Wahlkreise können die Schüler dann erst am richtigen Wahlabend auf Seiten der Juniorwahl online einsehen.