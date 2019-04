Hilden : Schülerin erhält USA-Stipendium

Schülerin Aliza Selmani verbringt mit dem Stipendium „USA for You“ die Osterferien in den USA. Foto: Experiment e.V./privat

Hilden Für Aliza Selmani aus Hilden wird ein Traum wahr: Sie flog für zwei Wochen in die USA. Die 16-Jährige und 14 weitere Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen haben das Stipendium „USA for You“ von der gemeinnützigen Austauschorganisation „Experiment e.V.“ erhalten.

(höv) In Kooperation mit der US-Embassy und der Robert-Bosch-Stiftung hat der Verein das Stipendium in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben. Bewerben konnten sich ausschließlich Schüler von Real-, Haupt- und Gesamtschulen. Die Stipendiaten werden die Osterferien gemeinsam in Portland, Oregon, im Nordwesten der USA verbringen. Dort leben sie in Gastfamilien, unterstützen ein gemeinnütziges Projekt und nehmen an einem Englisch-Sprachkurs teil.

„Ich freue mich darauf, die USA kennenzulernen und mich gleichzeitig ehrenamtlich engagieren zu können. Wir werden eine Tafel unterstützen, die Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Auch auf meine Gastfamilie bin ich sehr gespannt“, erzählt Aliza. Bereits Mitte März nahm die Stipendiatin an einem Vorbereitungsseminar von „Experiment e.V.“ in Bonn teil, in dem ihr wichtige Informationen und Kompetenzen für ihren Auslandsaufenthalt vermittelt wurden.